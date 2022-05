Mezar başında Oğlunun fotoğrafına sarılarak gözyaşı döken Ayşe Bülbül, "Erensiz 9'uncu bayram. Erenim topladığı bayram harçlıklarıyla bana hediye alıp getirecek diye hala bekliyorum. O'nu çok özledim. O'na sarılmak, kokusunu içime çekmek istiyorum. Bu bayram sabahı yine Erenimin mezarı başında onunla konuştum. Bayramda diğer çocuklarım, gelinlerim, torunlarım, hepsi geldi. Elimi öpüp bayramlaştılar fakat Erenim elimi öpmedi,bana sarılamadı. Erensiz bayramın tadı tuzu yok" dedi.

ANNEMİN GÖZYAŞI HİÇ DİNMİYOR

Eren'in ağabeyi Arif Bülbül ise "Bayramda annemin evinde tüm ailecek toplandık. Eren'in mezarına gelip dua ederek onunla konuştuk. Özellikle annemin gözyaşı hiç dinmiyor. Tüm çocukları yanına gelse de annem Eren'i arıyor. Şehit kardeşimin acısı hep yüreğimizde" dedi.

EREN YÜREĞİMİZDE YAŞIYOR

Ablası Esma Bülbül ise, "Kardeşlerimle her bayram annemin evinde toplanıyoruz fakat bayram havası yaşayamıyoruz. Annem h Eren'in mezarı başında her gün her an dua okuyup ağlıyor. Eren onun için bambaşkaydı. Kardeşim Eren hep yüreğimizde yaşıyor" dedi.