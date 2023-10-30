Ergene Nehri’nin kirliliği 4’üncü dereceye çıktı

Trakya'da sık sık kirliliği ile gündeme gelen Ergene Nehri'nde, çevre endüstriyel analiz incelemesi yapıldı; suyu 4'üncü derece kirli çıktı. Yıldız Dağları'ndan doğup, 283 kilometre yol katederek Meriç Nehri ile birleştikten sonra Ege Denizi'ne dökülen Ergene Nehri, kimyasal ve evsel atıklar nedeniyle yıllardır kirli akıyor. Edirne'de Uzunköprü Belediyesi, Ergene Nehri'nin belirli noktalarından su aldırıp analiz yaptırdı. Hazırlanan raporda, nehir suyunun mayıs ayında yapılan ölçümlere göre daha çok kirlendiği ve çevresel kriterlerin üzerinde kirli olduğu belirtildi. Mayıs ayında yapılan ölçümlerde 3'üncü derece kirli çıkan Ergene Nehri'nin eylül ayı sonundaki analizde ise kirlilik derecesi 4'üncü dereceye çıkarak en kirli su seviyesine yükseldi. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Burada baktığınız zaman kimyasal oksijen ihtiyacı, azot, fosfor yükleri açısından nehrin o bölgesinde kirliliğin arttığını, kıta arası su kalitesi yönetmeliğine göre de 4'üncü sınıf su kalitesine düştüğü, yani en kirli su kalitesine düştüğünü görüyoruz" dedi. DHA