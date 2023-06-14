Ergene’deki fabrikada yangın: 3 işçi yaralı!

Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan G.S., A.D. ve E.B., tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu belirtildi. Makinenin alev aldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.