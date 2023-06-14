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Giriş Tarihi: 14.6.2023 16:01 Son Güncelleme: 14.6.2023 16:02

Ergene'deki fabrikada yangın: 3 işçi yaralı!

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı... Tekstil fabrikasında, baskı makinesinin alev alması ile çıkan yangında; 3 işçi yaralandı...

DHA
Ergene’deki fabrikada yangın: 3 işçi yaralı!

Vakıflar Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında, dün sabah işçilerin baskı makinesi üzerinde kalan boya kalıntılarını temizlediği sırada yangın çıktı. 3 işçi yaralanırken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürüldü.

Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan G.S., A.D. ve E.B., tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu belirtildi. Makinenin alev aldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

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Ergene'deki fabrikada yangın: 3 işçi yaralı!
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