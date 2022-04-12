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Giriş Tarihi: 12.4.2022 01:38 Son Güncelleme: 12.4.2022 02:09

Ergun Poyraz’ın hayati tehlikesi devam ediyor

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Ergun Poyraz’ın hayati tehlikesi devam ediyor

Kuşadası Belediyesi’nin mıcır ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunan gazeteci-yazar Ergun Poyraz üç kişi tarafından darp edildi. Ergun Poyraz’ın hayati tehlikesi devam ediyor. Olayın faili veya azmettiricilerinin ZTB İnşaat Taahhüt Nakliyat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sahibi olan T. B. ve Z. B. isimli kardeşler olduğu ifade ediliyor. Söz konusu şirketin Kuşadası Belediyesi’nden mıcır ihalesi aldığı öğrenildi. T. B. ve Z. B. isimli kardeşlerin PKK/KCK terör örgütüne müzahir olduklarına dair geçmiş tarihli ilişik kayıtlarının bulunduğu tespit edildi

Kuşadası Belediyesi'nin mıcır ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunan gazeteci-yazar Ergun Poyraz'ın üç kişi tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Ergun Poyraz'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Olayın faili veya azmettiricilerinin ZTB İnşaat Taahhüt Nakliyat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi olan T. B. ve Z. B. isimli kardeşler olduğu ifade ediliyor. Söz konusu şirketin Kuşadası Belediyesi'nden mıcır ihalesi aldığı öğrenildi.

T. B. ve Z. B.'nin PKK/KCK terör örgütüne müzahir olduklarına dair geçmiş tarihli ilişik kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Güvenlik güçlerinin; 11 Nisan Pazartesi günü saat 19.20 sıralarında Davutlar Mahallesi'nde Hürriyet Caddesi No:2 Kuşadası adresinde kavga olduğunun bildirilmesi olay yerine gittiği öğrenildi. Olay yerinde Ergün Poyraz'ın yüzünden yaralı olduğu, Poyraz'ın ambulans ile Söke Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

ŞÜPHELİLER, ERGUN POYRAZI ARACINA ÇARPMA BAHANESİYLE ARADILAR

Tanık Gökhan G. ve Ergun Poyraz'ın eşi Perihan Poyraz'ın alınan beyanlarında, Ergun Poyraz'ın ikametinde otururken 0552845xxxx nolu telefonun, Ergün Poyraz'ı aradığı ve aracına çarpma bahanesi ile Ergun Poyraz'ı caddeye çağırdıkları öğrenildi.

Beyaz renkli araçla gelen kimlikleri henüz tespit edilemeyen üç şahsın Ergun Poyraz'ı darp ederek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Ergün Poyraz'ın alınan doktor raporunda hayati tehlikesinin olduğu ve cerrahi yoğun bakıma yatışının yapıldığı öğrenildi. Olay yerinde kamera sistemine rastlanıldığı ifade edildi..

ŞÜPHELİ ARAÇ ZTB İNŞAAT FİRMASINA AİT

Şüpheli aracın 35 xx xxxx plaka sayılı F. marka araç olduğu, aracın ZTB İnşaat Taahhüt Nakliyat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların tespiti ve yakalanması yönünde tahkikata başlanıldığı ifade edildi.

ERGUN POYRAZ'I ARAYAN GSM HATTI ZTB İNŞAAT FİRMASINA ADINA KAYITLI

Ergun Poyraz'ı arayan GSM hattının ZTP inşaat firmasına kayıtlı GSM hattı ile irtibatlı olduğu öğrenildi.

35 XX XXXX plaka sayılı aracın ZTB inşaat firmasına kayıtlı olduğu, inşaat firmasının T. B. ve Z. B. isimli kardeşlere ait olduğu ve söz konusu kişilerin PKK/KCK terör örgütüne müzahir olduklarına dair geçmiş tarihli ilişik kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

ZTB inşaat firmasının Kuşadası Belediyesi'nden mıcır ihalesi aldıkları, bu ihalelerin usulsüz olduğu şeklinde yerel haber sitelerinde zaman zaman haberlerin yer aldığı, aynı konu ile ilgili Ergun Poyraz'ın Kuşadası Belediyesi'ne Bilgi Edinme Başvuru Formu (dilekçe) verdiği öğrenildi. Olayın faili veya azmettiricilerinin T. B. ve Z. B. isimli kardeşler olduğu düşünülüyor.

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Ergun Poyraz’ın hayati tehlikesi devam ediyor
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