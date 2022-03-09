Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele noktasında önemli bir çalışma gerçekleştirdi.







Narkotik köpeği Eris yine yakaladı: 103 kg 550 gr! | Video

Gece saatlerinde Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik yapılan şüpheli araç ve şüpheli şahıs analiz çalışmalarına istinaden birlikte hareket ettiği değerlendirilen biri kiralık olmak üzere iki araç durduruldu. Durdurulan araçlarda başlatılan detaylı aramalara narkotik madde köpeği Eris'te katıldı. Eris, aracın bagajından tepki vermeye başladı. Bagajda bulunan valizlerde arama yapmaya başlayan polisler 199 parça halinde 103 kilo 550 gram eroin ele geçirdi.

Ayrıca suçtan elde edilmiş 20 bin lira nakit paraya da el koyan emniyet güçleri, araçta bulunan 3 şahsı gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.