Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan’ın 4 köyünün iadesi üzerine anlaşmaya varıldı

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının 8'inci toplantısı, iki ülke sınırında yapıldı. Görüşmeye ilişkin Azerbaycan tarafından yapılan yazılı açıklamada, komisyonların bazı hususlarda mutabakata vardığı belirtildi.

Mutabakata göre, Azerbaycan'ın Gazah ili yönündeki sınır, Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında mevcut olan sınıra uygun belirlenecek. Hat, Bağanis (Ermenistan)-Bağanis Ayrım (Azerbaycan), Voskepar (Ermenistan)-Aşağı Eskipara (Azerbaycan), Kirants (Ermenistan)-Heyrimli (Azerbaycan) ve Berkaber (Ermenistan)-Kızılhacılı (Azerbaycan) köyleri arasından geçecek.

Sınır çizgisinin bu bölümlerinin tanımlayıcı koordinatlarının, yerdeki jeodezik ölçümlere dayanan şartname dikkate alınarak hazırlanması ve bunun 15 Mayıs 2024 tarihine kadar ilgili protokol-açıklaması ile taraflar arasında belgelenmesi kararlaştırılarak, imzalanması gerektiğine karar verildi.