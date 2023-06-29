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Giriş Tarihi: 29.6.2023

Erol Evcil örgüt yöneticiliği suçundan beraat etti

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Erol Evcil örgüt yöneticiliği suçundan beraat etti
Demir çelik fiyatlarını manipüle ederek kamuyu 4 milyar liralık zarara uğratan firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında suç örgütü yöneticisi olarak yargılanan Erol Evcil ve örgüt faaliyetleri içinde oldukları belirtilen 16 sanık hakkında karar açıklandı.
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Evcil'in "Örgüt kurmak ve yönetmek" ile "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından beraatine karar verilirken, muvazaalı davranışlarla amme alacağının tahsilini engellemeye çalıştığı ve bu suçu 3 farklı şirket üzerinden, 3 kez işlediği belirtilerek, toplam 15 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Evcil'in anne, baba, kardeşleri ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 10 sanık ise tüm suçlardan beraat etti. Diğer sanıklar Alpaslan Gazi Ağca, Sadun Budinli, Fırat Ardıç, Hasan Kabuklu ve Tolga Demirel'in de aynı suçtan toplamda 7 yıl 10 ay 15'er gün hapisine karar veren mahkeme, "nitelikli dolandırıcılık" ile "örgüt üyeliği" suçlarından beraatlerine hükmetti.

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Erol Evcil örgüt yöneticiliği suçundan beraat etti
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