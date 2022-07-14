Erol Olçok kimdir, nerede ve nasıl şehit oldu? 15 Temmuz şehidi Erol Olçok hayatı ve biyografisi

15 TEMMUZ ŞEHİDİ EROL OLÇOK KİMDİR?

5 Mart 1962 tarihinde Çorum'da dünyaya gelen Erol Olçok, aslen Çerkes asıllıdır. Çorum İmam-Hatip Lisesi'nden mezun olan Erol Olçok, 1982'de İstanbul Üniversitesi Estetik ve Sanat Tarihi bölümünü kazandı.

1986'da bölümünden mezun olan Erol Olçok, 1987'de Slayt Reklam, 1988'de Rekpa Reklam, 1989'da ise Ajans E'yi kurdu. 1994 Türkiye yerel seçimlerinde ilk reklam kampanyasını düzenledikten sonra İstanbul Ulaşım A.Ş.'de Basın Danışmanlığı görevine geldi.

Ocak 1995'te dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın danışmanlığını üstlenen Olçok, 1998'de Nihal Olçok ile dünyaevine girdi ve 1999'da Abdullah Tayyip adını verdiği oğlunu kucağına aldı.

Aynı sene Arter isimli reklam ajansı kurdu. AK Parti'nin ismini ve logosunu tasarlayan Erol Olçok'un, ''Aynı Yoldan Geçmişiz Biz'', ''Durmak Yok Yola Devam'', ''Bayrak'' ve ''Fors'' filmi çalışmaları en çok tanınan işleri oldu.

Erol Olçok 2002'den beri 5 genel seçim, 3 yerel seçim, 2 halk oylaması ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplamda 11 seçimde Erdoğan ve Ak Parti için görev yaptı.