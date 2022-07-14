Erol Olçok kimdir, nerede ve nasıl şehit oldu? 15 Temmuz şehidi Erol Olçok hayatı ve biyografisi

15 Temmuz'un 6. yıldönümünde 15 Temmuz şehitleri anılıyor. 15 Temmuz şehidi Erol Olçok, yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 6. yıldönümü olması nedeniyle gündemde araştırılan isimler arasında yerini aldı. Erol Olçok, kanlı darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 tarihinde vatanını savunmak için oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile birlikte sokağa çıkmış ve şehit olmuştu. Peki, Erol Olçok kimdir, kaç yaşındaydı, nerede ve nasıl öldü? İşte 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un hayatı hakkında bilgiler.
15 TEMMUZ ŞEHİDİ EROL OLÇOK KİMDİR?
5 Mart 1962 tarihinde Çorum'da dünyaya gelen Erol Olçok, aslen Çerkes asıllıdır. Çorum İmam-Hatip Lisesi'nden mezun olan Erol Olçok, 1982'de İstanbul Üniversitesi Estetik ve Sanat Tarihi bölümünü kazandı.
1986'da bölümünden mezun olan Erol Olçok, 1987'de Slayt Reklam, 1988'de Rekpa Reklam, 1989'da ise Ajans E'yi kurdu. 1994 Türkiye yerel seçimlerinde ilk reklam kampanyasını düzenledikten sonra İstanbul Ulaşım A.Ş.'de Basın Danışmanlığı görevine geldi.
Ocak 1995'te dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın danışmanlığını üstlenen Olçok, 1998'de Nihal Olçok ile dünyaevine girdi ve 1999'da Abdullah Tayyip adını verdiği oğlunu kucağına aldı.
Aynı sene Arter isimli reklam ajansı kurdu. AK Parti'nin ismini ve logosunu tasarlayan Erol Olçok'un, ''Aynı Yoldan Geçmişiz Biz'', ''Durmak Yok Yola Devam'', ''Bayrak'' ve ''Fors'' filmi çalışmaları en çok tanınan işleri oldu.
Erol Olçok 2002'den beri 5 genel seçim, 3 yerel seçim, 2 halk oylaması ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplamda 11 seçimde Erdoğan ve Ak Parti için görev yaptı.
EROL OLÇOK NEREDE VE NASIL ÖLDÜ?
Erol Olçok, 15 Temmuz 2016'da vatanını darbecilere karşı savunmak için sokağa çıktı ve oğlu Abdullah Tayyip'e annesi ile kardeşleriyle kalmasını söyledi. Ancak babasını dinlemeyen Tayyip ''Sen nereye ben oraya'' diyerek babası ile birlikte yola çıktı.
Olçok oğluyla birlikte ilk olarak Altunizade'ye gitti. Sokağa çıkan halka, ''Bu vatan bizim, bu vatanı kimse bizden alamaz. Köprüde sorun büyük arkadaşlar, orayı almamız lazım'' diyerek cesaret verdi. Erol Olçok ile birlikte Boğaziçi Köprüsü'ne gelen halk git gide sayısını artırdı.
Kalabalıktan gelen tekbir ve sloganlar artarken darbeci askerler köprüden ateş açmaya başladı. Darbeci askerleri ikna etmeye çalışan Olçok, ikna olmayacaklarını anlayınca oğlunu uzaklaştırmak istedi.
Ancak 54 yaşındaki ünlü reklamcı, darbeci askerlerden açılan kurşun ile vuruldu. Babasının vurulduğunu gören Abdullah Tayyip yardıma koştu ancak açılan ateş sonucu 16 yaşında şehit düştü. Erol Olçok, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karaca Ahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenazesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gözyaşlarına hâkim olamadı.