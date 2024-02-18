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Giriş Tarihi: 18.2.2024 18:33 Son Güncelleme: 18.2.2024 18:50

Erzincan Şehidini son yolculuğuna uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda Kuzey Irak'ta Şehit Mehmet Cantepe üst bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın cenaze namazı Erzincan'daki Terzibaba Camii'nde kılındı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan Şehidini son yolculuğuna uğurladı

Sabah saatlerinde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına getirilen Şehit Salih Ay'ın cenazesi askerî törenle karşılandı.Törenin ardından Tezibaba camisinde kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Ak Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, şehidin ailesi ve yakınları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve amirleri, askeri erkan, emniyet personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı sonrası şehit asker Salih Ay tekbirler eşliğinde Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

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Erzincan Şehidini son yolculuğuna uğurladı
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