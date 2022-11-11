Erzincan’da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince kent genelinde "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilere yönelik yaklaşık 2 ay fiziki ve teknik takip yapan ekipler, yabancı uyruklu kadınları kullanarak fuhşa aracılık ve yer temin ettiği tespit edilen N.I.(50), A.B.(51), S.M.(58), S.A.(44), H.K.(66) ve B.S.(35) evlerine yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.I, A.B, S.A, H.K. ve B.S. tutuklandı, S.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.