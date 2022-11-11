Haberler Yaşam Haberleri Erzincan’da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
Giriş Tarihi: 11.11.2022 23:04

Erzincan’da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Erzincan'da yabancı uyruklu kadınları kullanarak fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla yakalan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı

İHA
Erzincan’da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince kent genelinde "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilere yönelik yaklaşık 2 ay fiziki ve teknik takip yapan ekipler, yabancı uyruklu kadınları kullanarak fuhşa aracılık ve yer temin ettiği tespit edilen N.I.(50), A.B.(51), S.M.(58), S.A.(44), H.K.(66) ve B.S.(35) evlerine yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.I, A.B, S.A, H.K. ve B.S. tutuklandı, S.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı ile 6 tabloda tüm yeni maaşlar! 2023 Ocak zammı ve emekli-memur maaşları ne kadar artacak?
EYT, asgari ücret zammı, sözleşmeliye kadro SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 3 müjde birden! En net tarihleri duyurdu
EYT SON DAKİKA: Yürürlük tarihi, şartları ve kapsamı netleşti! Emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeli haber!
Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi devre arasında geliyor…
TOKİ Van kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: 2022 2+1 ve 3+1 Sosyal konut TOKİ Van kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Altın fiyatları için Fed rüzgarı! İşte 2022'nin zirvesi: ABD enflasyon ile sonrası gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatı bugün ne kadar?
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 17. bölüm izle! Show TV ekranı ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm full HD tek parça kesintisiz izle
Sözleşmeliye kadro detayları netleşti! Meclis'e geliyor: 2022 Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?
90 bin taşerona kadro 11 Kasım 2022 son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin'den açıklama: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor?
POTADA ŞOK İSİMLER! MasterChef eleme adayları kimler oldu, potaya kim girdi? 10 Kasım 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzincan’da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA