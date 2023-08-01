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Giriş Tarihi: 1.8.2023 16:16 Son Güncelleme: 1.8.2023 16:21

Kiracı ev sahibi anlaşmazlığında avukat darp edildi

Kiracı olan kardeşine vekâleten gittiği görüşmede ev sahibinin saldırısına uğrayarak darp edilen Erzincan Barosu avukatlarından Av. Osman Koyun, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Kiracı ev sahibi anlaşmazlığında avukat darp edildi

Yaşadığı olayı anlatan Erzincan Barosu avukatlarından Av. Osman Koyun, "Kardeşimin vekilliğini üstlenmem sebebiyle ev sahibi ile görüşme gerçekleştirdik. Görüşmenin amacı kardeşim evin anahtarlarını bana teslim ettiği için bende bu anahtarları ev sahibine teslim edeyim diye buluşmaya gittim. Ancak bazı şartlar adı altında anlaşırsak teslim edecektik. Söz konusu görüşme gerçekleştiğinde karşı taraf benden kira farkı talep etti. Bende bunu kabul etmedim herhangi bir alacak verecek yoktur diye beyan ettim. Bunun üzerine ağza alınmayacak hakaret ve kötü sözler söyleyerek beni darp etti ve benim ziynetimde olan anahtarları kendi bünyesine geçirdi ve olay yerinden uzaklaştı. Ben kardeşimin ve müvekkilimin hakkını savunmak için oradaydım.

BİR AVUKAT OLARAK BANA SALDIRI YAPILDI

Bir avukat olarak bana saldırı yapıldı. Burnuma yumruk atılmak suretiyle darp edildim sonrasında benin ziynetimde olan anahtarları ele geçirerek hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştılar. Vatandaşa yapılan saldırıları bazı insanlar anlayış ile karşılayabilir ancak ben burada vatandaşın hak ve hukukunu karşılamak için oradaydım. Avukata yapılan saldırı kesinlikle kabul edilmemeli. Ben şahsım ve Erzincan Barosu olarak bu olayın takipçisi olacağız. Şahsın yakalanarak tutuklanmasını talep ediyoruz ve bununu takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildirmek istiyorum. Olay esnasında boynumda, kolumda, dudağımda ve burnumda yaralanmalar oldu. Olay sonrasında polis arkadaşlar hastaneye götürdü. Hastaneden darp raporu verildi."

AVUKATA YAPILAN SALDIRI, ADALETE YAPILAN SALDIRIDIR

Avukatın darp edilmesine tepki gösteren Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk; "Bugün baromuza mensup meslektaşımız Osman Koyun görevini yaptığı sırada kiracı, kiralayan uyuşmazlığı nedeniyle bir saldırıya uğradı. Biz Erzincan Barosu olarak meslektaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Her zaman yanındayız. Şunu özellikle belirtiyorum ki avukata yapılan saldırı, adalete yapılan saldırıdır. Avukat olayın tarafı değildir. Avukat müvekkillerinin, vatandaşın hak ve hukukunu savunan kişidir. Bizim meslek hayatımızda en fazla yaşadığımız sorunlardan biri avukat ve müvekkili özleşleştirme cehaletidir. Unutulmaması gerekir ki bu saldırıları yapanlarda yargı mercilerinde kendilerini yine avukatlar savunacaktır. Tekrardan meslektaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Yaşanacak olan tüm adli sürecin içerisinde meslektaşımızın yanında olacağız. Bu menfur saldırıyı yapan şahsın en ağır cezayı alması için Erzincan Barosu olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

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Kiracı ev sahibi anlaşmazlığında avukat darp edildi
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