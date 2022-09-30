SON DAKİKA: Erzincan’da korkutan deprem! Erzurum ve Bingöl’de de hissedildi! 30 Eylül 2022 Erzincan depremi ve AFAD – Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika haberi... Erzincan ili Tercan ilçesinde saat 00:49'da korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Şiddetli depremin ardından vatandaşlar, ''Erzincan'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. İşte 30 Eylül 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Erzincan depreminin ayrıntıları...