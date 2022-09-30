Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Erzincan'da korkutan deprem! Erzurum ve Bingöl'de de hissedildi! 30 Eylül 2022 Erzincan depremi ve AFAD – Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 30.9.2022 01:13 Son Güncelleme: 30.9.2022 01:19

SON DAKİKA: Erzincan'da korkutan deprem! Erzurum ve Bingöl'de de hissedildi! 30 Eylül 2022 Erzincan depremi ve AFADKandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika haberi... AFAD tarafından aktarılan bilgiye göre, Erzincan ili Tercan ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı. Depremin ardından endişelenen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırması yapıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 30 Eylül 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Erzincan depremi hakkında bilgiler…

SON DAKİKA: Erzincan’da korkutan deprem! Erzurum ve Bingöl’de de hissedildi! 30 Eylül 2022 Erzincan depremi ve AFAD – Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika haberi... Erzincan ili Tercan ilçesinde saat 00:49'da korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Şiddetli depremin ardından vatandaşlar, ''Erzincan'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. İşte 30 Eylül 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Erzincan depreminin ayrıntıları...

SON DAKİKA: ERZİNCAN'DA KORKUTAN DEPREM

Erzincan ili Tercan ilçesinde saat 00:49'da korkutan şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD), çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladı.

Deprem çevre iller Erzurum ve Bingöl'de de hissedildi. Depremin derinliği 7.03 km olarak belirtildi.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Erzincan'da korkutan deprem! Erzurum ve Bingöl'de de hissedildi! 30 Eylül 2022 Erzincan depremi ve AFAD – Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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