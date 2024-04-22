Erzincanlı ortaokul öğrencisi halterde Türkiye 2’ncisi oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar (Erkek-Kız) Halter Türkiye birinciliği Müsabakaları Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleşti.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Halter Yıldızlar(Erkek-Kız) Türkiye birinciliği yarışmalarına Türkiye'nin 49 ilinden 192 kadın 230 erkek olmak üzere toplam 422 sporcu, 56 hakem 64 Antrenör katıldı. Şampiyonada, kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri törenle takdim edildi.

Halteri çok sevdiğini belirten ortaokul öğrencisi sporcu Kerem Agâh Sayın; "Babam ile birlikte antrenmanlara gidiyordum. İdmanları asla kaçırmıyor babamın desteği ile boy kilo orantılı çalıyordum. Ordu ilinde yapılan Okul Sporları Yıldızlar Halter Türkiye birinciliği Müsabakalarına çok iyi çalışmıştım. Erzincan'ı iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Çok daha fazla çalışarak ileri de Ülkemizi temsil etmek istiyorum. Özellikle babama, halter hocalarıma ve bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Halter Federasyonu Erzincan il temsilcisi Serdar Sayın, Erzincan'da halter sporuna her geçen gün ilginin çok daha fazla arttığını belirtti. Sayın; Oğlum Kerem ortaokul 6. Sınıfa gidiyor. Benimle birlikte sürekli antrenmanlara gelirdi. Halteri çok seviyor. İnşallah ilerde hem Erzincan'ı hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecektir" dedi.