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Giriş Tarihi: 18.1.2022

Erzurum -33’ü gördü

Erzurum -33’ü gördü
Soğuk hava, Doğu'da etkisini sürdürüyor. Erzurum'un Tekman ilçesinde hava sıcaklığı -33 derece olurken, Ağrı kent merkezinde ise sıcaklık gece sıfırın altında 32 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle bölgedeki akarsu ve göller dondu. Sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarını güçlükle çalıştırabildi. Çatılarda ise dev buz sarkıtları oluştu. Hakkâri ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, kapalı olan 285 yerleşim yerinin yolunu açma çalışmaları sürüyor. Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından tek katlı evler kara gömüldü. Bitlis'te ise kar kalınlığı 87 santimetreye ulaştı.

Furkan NEHRİ - Musa DÜZENCİ - Ahmet KAVAK - Ceren ÇALIŞKAN / SABAH

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Erzurum -33’ü gördü
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