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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Erzurum beşik gibi sallanıyor

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Erzurum beşik gibi sallanıyor

Geçen hafta 5.1 büyüklüğünde depremle sarsılan Erzurum’un Köprüköy ilçesi dün de 4.7 ile sarsıldı. Gıda yardımlarının başladığı ilçede vatandaşlar için çadır kuruldu

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından aynı ilçe dün de 4.7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD'ın yerin 6.90 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurduğu deprem sonrası açıklama yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, söz konusu ilçede daha önceki depremde hasarlı olan binaların tahliye edildiğini belirtti. Geçen hafta cuma günü ilçede yaşanan depremin ardından önlemlerin alındığını ifade eden Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, can kaybının olmadığını ancak, sarsıntının 6 kilometre derinde yaşandığından çok şiddetli hissedildiğini belirtti. Depremde evleri yıkılan ve zarar gören vatandaşlar için de 7/24 giyecek ve yiyecek yardımları yapılıyor. Evlerde kalamayan vatandaşlar için kurulan çadırlara ise evdeki eşyalar kontrollü şekilde taşınıyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de çocuklar için psikolojik destek veriyor. Depremde ahırları yıkılan 4 yaşındaki Hira Kırmacı, Kızılay tarafından dağıtılan ekmekleri, daha önce ahırlarında yaşayan ancak yıkıldığı için sokakta kalan kedileri ile bölüştü.

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Erzurum beşik gibi sallanıyor
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