Erzurum’da Aziziye için 40 vizyon proje

Nüfusu 68 bini aşan Aziziye'nin tamamına yönelik hazırlanan projelerde ihtiyaçları ve talepleri dikkate aldıklarını anlatan Cumhur İttifakı Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, 40 projeyi peyderpey hayata geçireceklerini söyledi. Kentin batı yakasında yer alan Aziziye İlçesine Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'den Belediye Başkan Adayı gösterilen Eyüp Tavlaşoğlu, iktidar olmanın avantajını Aziziye için sonuna kadar kullanacağını dile getirdi.

Projelerini tek tek sıralayan Tavlaşoğlu, ilçe sınırları içinde bütün sokak ve ana arterlerde kamera sistemlerinin konulmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

GÜVENLİ BİR AZİZİYE

Aziziye'de giriş çıkışlar ile önemli noktalarda konulması amaçlanan kamera sistemleri ile ilçenin tam güvenliğini sağlayacaklarını dile getiren Başkan Adayı Tavlaşoğlu,"31 Mart seçimleri sonrasında göreve geldiğimiz zaman ilk yapacağımız projelerden birisi kent güvenlik kamera sistemlerinin tesisi olacak. Emniyet güçleri ile de işbirliği içinde olacağız. Daha güvenli Aziziye için bu projelerimizi hayata geçirmek bizim için çok önemli" diye konuştu.

OKUL GİRİŞLERİNE DENETİM

Öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında sürekli artan kaza ve benzeri sorunların önlenmesi için çalışacaklarını ifade eden Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, 40 Vizyon Proje içerisinde okul giriş çıkışlarının düzenlenmesi konusunda da çalışma yürüteceğini dile getirdi.

Tavlaşoğlu, "Hepimizin göz bebeği evlatlarımızın güvenilir bir şekilde okula gidip gelmelerinin sağlanması için belediyeler olarak gayret göstermek zorundayız. Göreve geldiğimiz takdirde çok önem arz eden okul giriş ve çıkışlarında trafik düzenlemesi ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarımız olacak. Bu sayede evde ebeveynlerimiz huzur içinde çocuklarını okula gönderecek" dedi.

DEPREM RİSKLERİ İÇİN İMAR UYGULAMALARI

Tavlaşoğlu, '5 Yılda 40 Vizyon Proje' ile ilgili bilhassa deprem kuşağında bulunan Erzurum'un kentsel dönüşüm ve imar uygulamalarında radikal çalışmalar yapacaklarının altını çizdi.

Başta Ilıca olmak üzere kırsal mahallelerde kısmi olarak varlık gösteren metruk yapıların yıkılması içinde çalışacaklarını söyleyen Tavlaşoğlu, "6 Şubat 2023 yılında dünyanın en büyük afeti olarak kabul gören 11 ilimizin tarumar olmasıyla sonuçlanan ve on binlerce insanımızı kaybettiğimiz depremler sonrasında zaten daha önce ciddi olarak yürütülen kentsel dönüşüm uygulamalarını biz de Aziziye ölçeğinde devam ettireceğiz. Metruk yapılarla birlikte kırsal mahallelerimizde varlık gösteren yıkılmaya yüz tutmuş yapıları ortadan kaldıracağız. Bununla birlikte yeni imar alanlarında da denetimlerini sıklaştırıp imara aykırı yapılaşma konusunda kesinlikle taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

EN DİKKAT ÇEKEN PROJE: AZİZHANE

Başkan adayı Eyüp Tavlaşoğlu'nun 40 Vizyon Projesinde en dikkat çekenlerden biri Azizhane Projesi oldu. İlçe sınırları içinde yaşlıların daha mutlu ve sağlıklı bir hayat sürdürmesi amacıyla kurulması planlanan projenin yanı sıra sokak hayvanları ve çiftçiler için de düşünülmüş projeler bulunuyor.

Bunlar arasında özellikle üreticilerin ürettikleri ürünleri direkt tüketiciye ulaşması için Pazar alanlarının kurulması da düşünülmüş. Projelerini saha gezilerinde vatandaşın ilettiği haklı talepler doğrultusunda hazırladıklarını ve yenilediklerini aktaran Tavlaşoğlu, "İktidarlarımız döneminde yerel yönetimlerimiz beklentilerin çok ötesine geçen hizmetler vermişlerdir. 22 yıl öncesinde elektrik, su, yol hizmeti için kapıları aşındıran kırsaldaki vatandaşlarımız için ak belediyecilikle çıta öylesine yükseltildi ki gittiğimiz yerlerde internet hizmetleri, düğün salonları gibi taleplerle karşılaşıyoruz. Bunlar elbette ki yeterli olmayacaktır hiçbir zaman. Zira insanın olduğu her yerde ihtiyaçlar, talepler, beklentiler her zaman devam edecektir" dedi