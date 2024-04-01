Erzurum’da Başkan Sekmen’den Dadaşlara teşekkür! 11 ilçede Cumhur ittifakı kazandı

Erzurum'da 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde, kesin olmayan sonuçlara göre 5 yıllığına belediyeleri yönetecek isimler belli oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından Erzurum halkına teşekkür etti. Görevini kaldığı yerden daha çok çalışarak sürdüreceğini aktaran Sekmen, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kendisi ile yol yürümekten büyük bir onur ve şeref duyduğum Dünya Liderimiz, Göz Bebeğimiz, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi başta olmak üzere bu ulvi 'Şehrül Emin' vazifesini bize layık gören aziz hemşerilerime en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin liderliğindeki Türkiye Yüzyılı'mızda kadim şehrimiz de inşallah dünden daha çok büyüyüp gelişmeye devam edecek. Canla başla sürdürdüğümüz görevimize kaldığımız yerden daha müreffeh yarınlarımız için durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden çalışarak devam edeceğiz inşallah. Hizmetkarı olduğumuz kadim memleketimizde Can Erzurum'umuzdan almış olduğumuz güç ve destekle Cumhur İttifakımızın eser yatırımları daha güçlü bir şekilde artarak hayata geçecek inşallah. Şimdi vakit Türkiye Yüzyılı'mızda şehrimizin yüzyılını inşa etme vaktidir. Teşekkürler Erzurum. Teşekkürler benim canım hemşehrilerim."

SEÇİMİN SÜRPRİZ PARTİLERİ

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin sürprizini Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi yaptı. Merkez Aziziye ilçesi ile Köprüköy'ü Yeniden Refah Partisi alırken Uzundere seçmeni tercihini Büyük Birlik Partisi'nden yana kullandı. Ülke genelinde oyunu artıran Cumhuriyet Halk Partisi de Erzurum'un Çat ve Şenkaya Belediyelerini kazandı. Büyükşehirde oy oranını artıran İYİ Parti ise çekişmeli bir seçimin ardından Horasan İlçe Belediyesini aldı.

11 İLÇEDE CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI

AK Parti'den Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen 3. dönem yeniden göreve seçilirken merkez ilçelerde; AK Parti'den Yakutiye ilçesinde Mahmut Uçar ve Palandöken ilçesinde Muhammed Sunar 2. kez seçilmiş oldu. Aziziye ilçesinde ise Yeniden Refah Partisi adayı Emrullah Akpunar ipi göğüsleyen isim oldu.

Erzurum'un diğer ilçelerinde ise kesin olmayan sonuçlara göre kazanan isimler şöyle;

Yakutiye Belediyesi: Mahmut Uçar ( AK Parti)

Palandöken Belediyesi: Muhammet Sunar (AK Parti)

Aziziye Belediyesi: Emrullah Akpunar (YRP)

Çat : Arif Hikmet Kılıç (CHP)

Aşkale: Şenol Polat (AK Parti)

Hınıs: Serdal Şan (AK Parti)

Horasan : Hayrettin Özdemir (İYİ Parti )

Köprüköy: Nevzat Karasu (YRP)

Narman: Aydemir Adem Kınalı (AK Parti)

Pasinler: Ünsal Sertoğlu (AK Parti)

Pazaryolu: İbrahim Şahin (AK Parti)

Şenkaya: Görbil Özcan ( CHP)

İspir: Ahmet Coçkun (MHP)

Uzundere: Halis Özsoy (BBP)

Oltu : Adem Çelebi (AK Parti)

Tortum: Muammer Yiğider (AK Parti)

Olur: Vedat Ergün ( MHP)

Karaçoban: Kazim Erhan (DEM)

Karayazı : Bahar Göksu (DEM)

Tekman : Abdurrahman Sever (DEM)

Seçimlerle alakalı bazı ilçelerde partilerin sonuçlara itiraz ettiği ve bu başvuruların Yüksek Seçim Kurulu tarafından değerlendirildiği öğrenildi.