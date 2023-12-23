Erzurum’da doktorlardan ‘Sessiz Yürüyüş’

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanlarının beyaz önlükleriyle başlattığı "Sessiz Yürüyüş" programları devam ediyor. Erzurum'da yoğun kar yağışına rağmen Havuzbaşı Kent meydanında toplanan hekimler ve sağlık çalışanları, Filistin'de yaşanan drama dikkat çekerek İsrail'i kınadı.

Çocukların balonlarla destek verdiği yoğun kar altındaki yürüyüşün sonunda grup adına Dr. Sümeyye Koçaslan, basın açıklamasını okudu.

Koçaslan, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe -Kilit harekatında dün bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerlere rahmet yakınlarına ve milletimize başsağlığı diledi.

Dr. Sümeyye Kocaaslan, tüm dünyadaki hekimler, sağlık çalışanları ve vicdan sahibi insanları harekete geçmeye davet ederek, "Sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız" dedi.

Filistin'de yıllardır sistematik bir zulüm ve işgalin olduğunu ifade eden Koçaslan, şunları kaydetti: "Filistinlilerin kış ayında çıplak bir şekilde araçlara bindirilmesi, dünyaya küçük düşürülmek istenmesi, nereye götürüldüklerinin bilinmemesi, insanı derinden üzüyor ve yaralıyor. Binlerce Filistinli, yıllarca hijyen ve sağlık hizmeti almadan İsrail hapishanelerinde işkencelerle ömürlerini geçirirken, bizler gözlerimiz kulaklarımız kapalı şekilde nasıl daha iyi yaşarız onun derdindeyiz. Onların da en az bizim kadar iyi bir yaşama, sıcak bir yuvaya, huzurlu bir ülkede yaşama hakları var."

Koçaslan ayrıca Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunarak, İsrail'e destek veren ilaç ve tıbbi malzeme firmalarının boykot edilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamanın ardından Erzurum Müftüsü Rüstem Can tarafından dua edildi.