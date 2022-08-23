Erzurum’da korkutan deprem! 23 Ağustos 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Az önce gelen son dakika haberine göre Erzurum'da deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Erzurum depremin şiddeti 3.5 belirlendi. Anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Erzurum depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ve Kandilli ve AFAD son depremler listesi 23 Ağustos 2022