Haberler Yaşam Haberleri Erzurum’da korkutan deprem! 23 Ağustos 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 23.8.2022 16:40 Son Güncelleme: 23.8.2022 16:41

Erzurum’da korkutan deprem! 23 Ağustos 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde merkez üssünde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar son depremler listesini merak ederken deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. İşte, Erzurum’da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Erzurum’da korkutan deprem! 23 Ağustos 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Az önce gelen son dakika haberine göre Erzurum'da deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Erzurum depremin şiddeti 3.5 belirlendi. Anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Erzurum depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ve Kandilli ve AFAD son depremler listesi 23 Ağustos 2022

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Karaçoban ilçesinde saat 16:11'de 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Kandilli Rasathanesi
#DEPREM
KARACOBAN (ERZURUM)
23.08.2022, 16:22:09 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km
#Kandilli

ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum’da korkutan deprem! 23 Ağustos 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA