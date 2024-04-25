Erzurum’da nöbet çıkışı aniden vefat etti

Erzurum'un Oltu ilçesinde 112 çalışanı Nuri Taşçı nöbet çıkışı sırasında aniden rahatsızlandı. İlk müdahaleyi arkadaşlarının yaptığı Nuri Taşçı, akciğerine pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın eniştesi ve Oltu 112 Acil Servis çalışanı Nuri Taşçı (53) nöbet çıkışında aniden rahatsızlandı. İlk müdahalesi ekip arkadaşları tarafından yapılan Taşçı, Erzurum'a sevk edildi. Akciğerine pıhtı attığı anlaşılan Taşçı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Taşçı'nın cenazesi kılınan namazının ardından büyük bir kalabalık eşliğinde Oltu Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verildi.Cenazeye; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 112 çalışanları, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Oltu Aslanpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazına katılan Vali Çiftçi, Çanakkale Valisi Sayın Aktaş'a ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Çevresinde sevilen bir isim olan Nuri Taşçı'nın vefatı, arkadaşları ve ailesi başta olmak üzere Oltu halkını derinden üzdü.