Erzurum’daki cinayette yeni detaylar! Emniyette kabul etti, savcılıkta reddetti

Erzurum'da tartıştığı Suriyeli erkek arkadaşı Nizar A.'nın (29) cam parçasıyla bacağını kestiği Rus Anastasia Emelianova (32) kan kaybından yaşamını yitirmişti. Nizar A., emniyetteki sorgusunda cinayeti kabul ederken, savcılıkta ki ifadesinde ise reddetti.

Olay, Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Geçtiğimiz 20 Eylül günü akşam 23.00 sıralarında yaşanan olayda Suriye uyruklu Nizar A. (29) Rus uyruklu sevgilisi Anastasia Emelianova'yı (32) kırık cam parçasıyla öldürdü.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye yerleşen Anastasia Emelianova'nın bir kafede barista olarak çalışan erkek arkadaşı Nizar A., Erzurum Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince alınan ifadesinde cinayeti kabul etmişti. Anastasia Emelianova cinayetinde hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı. 'Kadına Karşı Kasten Öldürme' suçlamasıyla açılan davada, katil zanlısı Nizar A. hakkında müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede, sanık Nizar A.'nın cinayet anına dair ifadesine de yer verildi. Öte yandan sanığın emniyetteki sorgusunda cinayeti kabul ettiğine dikkat çekilen iddianamede, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinde ise cinayeti kabul etmediği belirtildi.

SAVCILIKTA CİNAYETİ REDDETTİ

Sanık Nizar A., savcılıktaki ifadesinde, olayın kaza ile gerçekleştiğini, Anastasia'nın yaralandığını görmediğini, eğer görmüş olsaydı yardım edeceğini, tartışma sonrası sinirlendiği için evden çıkıp yaklaşık 2,5 saat yürüdüğünü, eve geri döndüğünde Anastasia'nın düşme sonucunda yaralandığını gördüğünü söyledi. Şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan savunmasında ise kollukta vermiş olduğu beyanlarını kabul etmeyerek atılı suçlamayı reddettiğine yer verildi.

İddianamede şu ifadeler yer aldı: "Kadına Karşı Kasten Öldürme suçundan kurtulmaya matuf olduğu, bu sebeple şüphelinin savunmalarına itibar edilmediği, polis memurunun tanzim etmiş̧ olduğu ve şüphelinin de imzalamış̧ olduğu tutanak içeriği dikkate alındığında şüphelinin olayı açık bir şekilde ikrar ettiğinin görüldüğü ve bu hususun tutanağı tanzim eden kolluk görevlilerinin alınan tanık beyanları ile de sabit olduğunun anlaşıldığı, bu minvalde şüphelinin olay günü isten geldikten sonra maktulün yapmış̧ olduğu yemeği yemeyeceğini maktule söylemesi üzerine maktul ile aralarında sözlü tartışma çıktığı, bu sözlü tartışmanın akabinde şüphelinin maktulü iteklediği ve maktulün salonda bulunan cam sehpanın üzerine doğru çarparak düştüğü, bu çarpma neticesinde sehpa üzerindeki cam kısmın kırılması neticesinde maktulün sol bacak kısmından yaralandığı akabinde şüphelinin kırılan cam sehpadan eline geçirmiş̧ olduğu ve Adli Emanetin 2023/2568 sırasına kayıtlı olan cam parçası ile maktulün yaralanmış̧ olduğu sol bacağına saplayıp maktulün ölümüne sebebiyet vererek üzerine atılı kadına karşı kasten öldürme suçunu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır."

CANAVARCA HİSLE CİNAYET!

Anastasia Emelianova'nın avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gönüllü avukatlarından Begüm Osma, iddianameye ilişkin görüşlerini paylaştı. Osma, "Sanığın birden fazla verdiği çelişkili ifadesi var. Önce suçu işlemediğini söyleyip sonra kabul ediyor. İfadesini değiştiriyor. Anastasia, kadın hakları konusunda çalışmalar yürüten bir kadın. Anastasia'nın arkadaşları sanığın yurt dışına yerleşmek için Anastasia ile görüştüğünü, onu bu anlamda kullandığını da söylüyor. Aralarında bu nedenle mi bir tartışma çıktı bilmiyoruz. Cinayetin bir intikam alma saikiyle, hırsla işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruyoruz. Ortada canavarca hisle işlenmiş bir cinayet var. Bu yargılama aşamasında ortaya çıkacaktır. En üst sınırdan, indirim almadan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.