Şehit karakol komutanı törenle memleketine uğurlandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli iken tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar için tören düzenlendi.

Erzurum'da geçtiğimiz yıl kavgaya müdahale ettiği sırada yaralanan ve uzun süredir hastanede tedavi gören Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar şehit oldu. Şehidin cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a uğurlandı.

Erzurum Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde 22'nci Jandarma Trafik Tim Komutanı olarak görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, Pasinler Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına vekalet ederken 3 Temmuz 2023 tarihinde Taşağıl Mahallesinde aileler arasında meydana gelen kavga olayına müdahale esnasında yaralanmıştı. Tedavi süreci devam eden Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, yaralanmasına bağlı beyinde su toplaması rahatsızlığı nedeniyle 24 Nisan 2024 tarihinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde yatırılarak tedavi altına alınmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Erzurum'da tören düzenlendi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığında 45 yaşındaki şehit Yaşar için tören düzenlendi. Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla tören alanına getirilerek katafalka konuldu. Şehidin özgeçmişinin okunduğu ve saygı duruşunda bulunulduğu törende, İl Müftüsü Rüstem Can dua etti. Askeri tören mangasınca tekrar araca alınan naaş, askeri uçakla Yaşar'ın memleketi Hatay'a gönderildi. Yağmurun etkili olduğu tören esnasında, askeri personel tarafından naaş üzerine şemsiyeler tutuldu. Şehit için düzenlenen törende eşi ve çocukları gözyaşlarını tutamadı.

Törene, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, şehidin eşi Nebihat Yaşar ile 2 çocuğu ve yakınları ile asker ve polisler katıldı. Hatay nüfusuna kayıtlı Yaşar'ın 3 çocuğu ve 5 kardeşi olduğu öğrenildi. Şehit Yaşar'ın yarın Hatay merkez Hassa Şehitliğine defnedilmesi bekleniyor.

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli Yaşar'ın 3 Temmuz 2023'te kavgaya müdahale ettiği sırada yaralandığını hatırlattı. Kavgada yaralanmasının ardından Yaşar'ın tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen şehit olduğunu belirten Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.