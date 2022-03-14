Haberler Yaşam Haberleri Eş Şehid Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden Eş-Şehid İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?
Giriş Tarihi: 14.3.2022 15:37 Son Güncelleme: 14.3.2022 15:37

Eş Şehid Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden Eş-Şehid İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

Eş Şehid Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden Eş-Şehid İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

Evrenin yaratıcısı ve tek sahibi yüce Allah(c.c)’ın bütün sıfatlarını belirten 99 isim vardır, bu isimlerin hepsine güzel isimler anlamına gelen Esma-ül Hüsna denir. Eş-Şehid ismi şerifinin anlamı ve fazileti de ancak Esma-ül Hüsna öğrenilerek kavranabilir. Allah’ın güzel isimlerinden Eş Şehid ne demek? Eş Şehid isminin anlamı ve fazileti nedir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Allah(c.c)'ı göremez ve duyamayız ona yakın hissetmek dua eder ve ismi şeriflerini zikrederiz. Allah'ın güzel isimlerini anlamlarıyla birlikte öğrenmek kuşkusuzdur ki Allah'ın kudretini ve hikmetini anlamaya ve ona yakın olmaya fayda sağlayacaktır. Yüce Allah'ın güzel isimlerinden birisi de Eş-Şehid ismidir. Peki, Eş-Şehid ismi şerifi ne demektir?

Eş-Şehid İsminin Anlamı Nedir?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan Eş-Şehid esmasının kelime anlamı her şeyi duyan ve her şeye şahit olandır. Allah-u Teâlâ'nın her şeyi bildiğine ve gördüğüne, açıkta yahut gizli fark etmeksizin her duruma şahit olduğuna değinen bir ismi şeriftir Eş-Şehid.

Bu esma Allah'ın geçmişte, şimdi ve gelecekte fark etmeksizin tüm olan bitenden haberdar olduğu anlamına gelir. Eş-Şehid esması, kulların işlediği sevap ve günahların hepsine Allah-u Teâlâ'nın şahit olduğunu anlatan bir esmadır.

Eş-Şehid İsmi Şerifinin Fazileti Nedir?

Yüce Allah'ın güzel isimlerini diğer ismiyle Esma-ül Hüsna'yı anmak yani zikretmek ona daha yakın olmak, onu anlamak ve imanı güçlendirmek için çok güzel ve faydalı bir yoldur. Allah'ın güze isimlerini zikretmek kişinin kalbine ferahlık ve mutluluk verir.

Eş-Şehid esmasını her namazın arkasına 1000 defa okuyan kişi mucizelere şahit olur, manevi ihsanlara kavuşur. Asi ve huysuz evlada sahip olan kişiler sabah namazından sonra çocuğuna doğru 21 defa ''Ya Şehid Celle Celâlühü'' ismini okur ve üflerse Allah'ın izni ile çocuğun huysuzluğu gider, anne ve babaya itaatkar bir evlat olur.

Eş-Şehid esmasını her gün okumayı alışkanlık edinen kimsenin ahlakı korunur, kötü alışkanlıklarından kurtulur. Zulme ve haksızlığa uğrayan kişi 1 ay boyunca günde 319 kere Eş-Şehid esmasını zikrederse Allah'ın izniyle zalimden kurtulur ve o zalim de cezasını bulur.

5 vakit namazın arkasından 319 defa Eş-Şehid ismi şerifi okuyan kişi etrafında sevilen bir kişi olur ve ahlakı düzelir. Hatırlatmakta fayda vardır, esmaların başında bulunan er-, eş- ya da el- takısı o isimlerin Allah'a ait olduğunu belirtir, dua ederken bu takıların yerine Ey anlamına gelen Ya- takısının kullanılması daha uygundur.

El-Şehid İle İlgili Ayetler Hangileridir?

  • İsra Suresi / 96.Ayet
  • Bakara Suresi / 143.Ayet
  • Nisa Suresi / 41.Ayet
  • Nisa Suresi / 166.Ayet
  • Nahl Suresi / 89.Ayet
  • Sebe Suresi / 47.Ayet
  • Hac Suresi / 17.Ayet

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Eş Şehid Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden Eş-Şehid İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?
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