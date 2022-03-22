Haberler Yaşam Haberleri Eş Şekur Ne Demek? Allah'ın Eş-Şekur İsminin Anlamı Ve Fazileti
Giriş Tarihi: 22.3.2022 13:47 Son Güncelleme: 22.3.2022 13:47

Eş Şekur Ne Demek? Allah'ın Eş-Şekur İsminin Anlamı Ve Fazileti

Eş Şekur Ne Demek? Allah’ın Eş-Şekur İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın isimlerinden biri de Eş-Şekur ismi şerifidir. Şükr kökünden gelen bu kelime Allah'ın aciz olan kulları karşısındaki engin merhametini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Peki, Eş-Şekur isminin anlamı nedir?

Allah'ın isimleri onu anlamamızı sağladığı gibi kullarının da hem bireysel hem de toplumsal olarak dünya hayatı içerisinde nasıl hareket etmelerini sağlayacak derin incelikler içermektedir. Bu anlamda esmaül hüsnayı bilmek ve küçük yaşlardan itibaren hayatımıza tatbik etmek oldukça önemlidir. Eş-şekur ismi de şükretmekten aciz olan biz kullar için oldukça üzerinde durulması gereken bir isimdir. Peki, Eş-Şekur ne demektir?

Eş-Şekur isminin anlamı

Şekur kelimesi, yapılan iyiliğin sahibini övmek anlamına gelen şükr kökünden türemiştir. Çokça şükreden anlamına gelen şekur ismi Allah'a nispet edildiğinde "az da olsa kulun iyi bir ameline fazlasıyla karşılık veren" anlamına gelmektedir.

Şükür kavramının temel manasında "artmak, ortaya çıkmak, minnet ve övgü duygularını ifade etmek" unsurları mevcut olduğundan alimler, kulun gerçekleştireceği küçük bir ameli bile Allah'ın fazlasıyla mükafatlandıracağına dikkat çekmişlerdir.

Ya Şekur esmasının fazileti

Şekur isminin geçtiği ayetler Allah'ın kullarına karşı merhamet, lütuf ve muhabbetinin ne kadar derin olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Bundan dolaydır ki şekur ismini anlamak Allah'ın kullarına karşı ne kadar verici olduğunu farkına varmamızı sağlar ki bu en büyük faziletlerden biridir.

Şekur ismini zikretmek hem Allah'ı anmak hem de anlamını bilerek şükretmek kul ile Allah arasındaki bağı kuvvetlendirir. Kulun Allah'a şükrederek yönelmesi de Allah'ın kulundan razı olacağı bir davranıştır.

Eş-Şekur isminin geçtiği bazı ayetler

Teğabün 17:Allah'a güzel bir borç verirseniz O da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir, cezada ise acele etmez.

İbrahim 7: Hani rabbiniz, 'Eğer şükrederseniz size (nimetimi) daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir!' diye bildirmişti."

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Eş Şekur Ne Demek? Allah'ın Eş-Şekur İsminin Anlamı Ve Fazileti
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