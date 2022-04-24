Eşeklere adanmış bir hikaye

O, tek kelimeyle müthiş bir kadın! Hikâyesi gerçekten akıllara durgunluk veriyor. Bir gurbetçi ailesinin kız olan Nilgün Varoş, Almanya'dan emekli olduktan sonra yerleştiği Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde hayatını engelli, felçli, hasta ve bakıma muhtaç "Uyutalım. Umut yok!" denen hayvanlar için adadı. Sırf onlar rahat etsin diye kiraladığı 65 dönümlük çiftliğinde şimdilerde 150 eşeğiyle hayatının baharını yaşıyor.

ÇİFTLİK SATIN ALDI

Almanya'da küçük yaşlarda ailesinin verdiği hayvan sevgisiyle büyüyen ve sokakta bulduğu yaralı hayvanları iyileştirmek için Veterinerlik Fakültesi'ni kazanan Nilgün Varoş, 1989 yılında emekli olduktan sonra yerleştiği Balıkesir'deki apartman dairesinde sahipsiz hayvanlara bakmaya başladı. Bahçesi olmayan apartman dairesini adeta bir hayvan barınağına çeviren Varoş, apartman sakinlerinin şikayeti nedeniyle Burhaniye ilçesine bağlı Tahtacı köyünde 30 dönümlük bir arazi satın aldı.

BİNLERCE HAYVANIN HAYATINA DOKUNDU

Burada sokağa terk edilmiş bakıma muhtaç hayvanlar için kulübeler ve tedavi odaları kuran Varoş, Pro Animale Derneği Türkiye Temsilciliği'ni de üstlendi. Bu sürede Türkiye'deki birçok eşeğin iş göremez hale geldikten sonra adeta ölüme terk edildiğini fark eden Varoş, hayatını engelli, felçli, hasta ve bakıma muhtaç eşeklere adadı. Varoş, 13 yılda yardıma muhtaç binlerce hayvanın hayatına dokundu.

150 EŞEĞİ VAR

Varoş, Pro Animale Derneği'nin bağışlarıyla elde edilen gelirle her gün 150 eşeğin bakımını yapıyor. Gün boyu bakıma muhtaç eşeklerle ilgilenen Varoş, onları yıkıyor, tımar ediyor, sağlıklarına kavuşmaları için onları tedavi ettiriyor, kısırlaştırma çalışmaları sürdürüyor.

"BU BİR GÖNÜL İŞİ"

Çiftlikte 150 eşeğin yanı sıra yüzlerce kedi, köpek, deve ve atların bakımını üstlendiklerini söyleyen Varoş, " Bu bir gönül işi, merhamet işi, adanmışlık öyküsü. Bu duyguyu herkesin anlamasını, herkesin kabullenmesini beklemiyorum. Sadece yaratılan her canlıya saygı duyulması gerektiğine, yaşam hakkının sadece biz insanlara ait olmadığının farkına varılmasını, her canlıya yaşam hakkı tanınmasını istiyorum" dedi.

"BEN DE ONLARDA İKİNCİ BAHARIMIZI YAŞIYORUZ"

Varoş, "Bu yola çıktığımızda bu kadar zorlukla karşılaşacağımızı, bu kadar bakıma muhtaç hayvanın olacağını tahmin etmiyordum. Türkiye'nin dört bir yanından eşekler geliyor, kimisi kanser, kimisi yaşlı, kimisi sokağa terk edilmiş. Hepsi de aynı şansı hak ettiği için elimizdeki bütün imkânları onlara seferber etmek istiyoruz. Hayvanları ilk bulduğumuzda artık öleceğini anlamış olduğunu, çaresizlikleri gözlerinde görüyoruz. Her şeyi kabullenmiş olan bu canların, iyileşip koşmaya başlamasını görmek bambaşka bir haz. Hayatlarının geri kalan kısımlarında onlarda ben de ikinci baharımızı yaşıyoruz." dedi.