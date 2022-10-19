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Giriş Tarihi: 20.10.2022

Eşekli kütüphanenin kurucusu Rasim Hoca hayatını kaybetti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Eşekli kütüphanenin kurucusu Rasim Hoca hayatını kaybetti
Nevşehir'in Karain Köyü'nde kurduğu Türkiye'nin ilk köy halk kütüphanesi, kitaplara ve belgesellere konu olan Rasim Pehlivanoğlu 94 yaşında hayatını kaybetti. Kayseri'de uzun süredir kronik rahatsızlıkları nedeniyle kızının yanında kalan Rasim Pehlivanoğlu önceki gün vefat etti. Pehlivanoğlu, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.



Pehlivanoğlu, tarlada çalışan köylülerin okuması için kütüphanedeki kitapları sandıklara koyup eşeklerle okuyucunun ayağına götürmüştü. Rasim Öğretmen'in eseri olan eşekli kütüphaneye 1963 yılında ABD'de Uluslararası Gönüllü Ödül Komitesi tarafından insanlığa hizmet dalında dünya birinciliği ödülü verilmişti.

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Eşekli kütüphanenin kurucusu Rasim Hoca hayatını kaybetti
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