Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır yaya giriş-çıkışlarına kapalı bulunan ve yöre halkının tek geçim kaynağı olan Esendere Gümrük Kapısı açıldı.

Başkan Büyüksu Esendere Gümrük kapısının açılmasıyla birlikte bölgedeki esnaflar için adeta bir nefes olacaktır. Gümrük kapısından faydalanacak olan vatandaşların PCR Testi (72 saat Geçerli) veya çift aşılı olması gerektiğini belirtti. Başkan Büyüksu, başta Hakkari olmak üzere sınır kapısının yeniden açılmasının bölgeye hayırlı olmasını sözlerine ekledi.