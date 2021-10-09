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Giriş Tarihi: 9.10.2021 11:18 Son Güncelleme: 9.10.2021 11:22

Esendere Gümrük kapısı açıldı

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Esendere Gümrük kapısı açıldı

İran sınırında bulunan Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı yaya geçişlere açıldı.

Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır yaya giriş-çıkışlarına kapalı bulunan ve yöre halkının tek geçim kaynağı olan Esendere Gümrük Kapısı açıldı.

Başkan Büyüksu Esendere Gümrük kapısının açılmasıyla birlikte bölgedeki esnaflar için adeta bir nefes olacaktır. Gümrük kapısından faydalanacak olan vatandaşların PCR Testi (72 saat Geçerli) veya çift aşılı olması gerektiğini belirtti. Başkan Büyüksu, başta Hakkari olmak üzere sınır kapısının yeniden açılmasının bölgeye hayırlı olmasını sözlerine ekledi.

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Esendere Gümrük kapısı açıldı
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