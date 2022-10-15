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Giriş Tarihi: 16.10.2022

Esenler Belediyesi’nden 3 bin 500 TL eğitim desteği

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Esenler Belediyesi’nden 3 bin 500 TL eğitim desteği
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, ilçede ikamet eden lise ve üniversite öğrencilerine eğitim desteği vereceklerini duyurdu. Göksu "Eğitim çalışmalarının yanı sıra, lise son sınıftaki bütün öğrencilere bin 500 TL eğitim desteği vereceğiz. Esenler'de ikamet eden ama Türkiye'nin çeşitli yerlerinde üniversitelere giden bütün arkadaşlarımıza 3 bin 500 TL yardımda bulunacağız. Lise son sınıfta okuyup organize sanayi bölgelerinde kurslara giden her öğrenciye de Milli Eğitim Bakanlığı'nın ödediği ücrete ek olarak 300 TL destek vereceğiz" dedi.

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Esenler Belediyesi’nden 3 bin 500 TL eğitim desteği
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