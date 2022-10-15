Esenler Belediyesi’nden 3 bin 500 TL eğitim desteği

EsenlerBelediye Başkanı M. Tevfik Göksu, ilçede ikamet eden lise ve üniversite öğrencilerine eğitim desteği vereceklerini duyurdu. Göksu "Eğitim çalışmalarının yanı sıra, lise son sınıftaki bütün öğrencilere bin 500 TL eğitim desteği vereceğiz. Esenler'de ikamet eden ama Türkiye'nin çeşitli yerlerinde üniversitelere giden bütün arkadaşlarımıza 3 bin 500 TL yardımda bulunacağız. Lise son sınıfta okuyup organize sanayi bölgelerinde kurslara giden her öğrenciye de Milli Eğitim Bakanlığı'nın ödediği ücrete ek olarak 300 TL destek vereceğiz" dedi.