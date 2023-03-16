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Giriş Tarihi: 16.3.2023 09:35

Esenler'de metruk binada yangın sonrası ceset bulundu

Esenler'de metruk binada yangın çıktı. Yangın sonrası yapılan inceleme sırasında bir erkeğe ait ceset bulundu.

DHA
Esenler’de metruk binada yangın sonrası ceset bulundu

Yangın, dün saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapılan incelemede çatı katında erkek cesedi bulundu. Ekiplerin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Esenler'de metruk binada yangın sonrası ceset bulundu
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