Esenler’de sahte içki üreten şüpheli tutuklandı

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık'ta Kemer Mahallesi'ndeki bir adreste sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adresi takibe alan polis ekipleri, ikametten çıkan ve elinde poşet olan S.S. isimli kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Poşetteki şişelerde sahte olduğu değerlendirilen alkol bulunması üzerine adreste arama yapıldı.

Polis ekipleri, 56 adet şişe içerisinde sahte olduğu belirlenen 86 litre alkol, doldurulmaya hazır 76 boş alkol şişesi ile 1 kilo 250 gram kimyasal madde ele geçirirken, sahte içki ürettiği tespit edilen L.T. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.S, hakkında "Kaçakçılık Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Şüpheli L.T. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.