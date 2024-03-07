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Giriş Tarihi: 7.3.2024 13:52

Esenler’de sokak ortasındaki çatışma: 2 yaralı

Esenler’de alacak verecek yüzünden aralarında husumet bulunan A.G. ve F.Ş., trafikte karşılaşınca kavga etmeye başladı. Yerde boğuşan husumetlilerden F.Ş.’nin arkadaşı G.E.S.’de kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında G.E.S.’nin üzerindeki tabanca ateş alınca F.Ş. ve A.G. yaralandı. Polis ekiplerince yakalanan G.E.S. ile F.Ş. tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
Esenler’de sokak ortasındaki çatışma: 2 yaralı

Olay, 5 Mart Salı günü, Esenler Havaalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alacak verecek yüzünden husumetli olan A.G. ile F.Ş., trafikte karşılaştı. İkili arasında kavga çıktı. Taraflardan F.Ş., araçla seyir halinde olan A.G.'ye saldırdı. Aracından inen A.G. ile F.Ş. yerde boğuşmaya başladı. Kavgaya F.Ş.'nin arkadaşı G.E.S. de dahil oldu. F.Ş. ile G.E.S., yerdeki A.G.'yi darbederken, G.E.S.'nin üzerindeki tabanca ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunla F.Ş. ve A.G. yaralandı. G.E.S. ise olay yerinden kaçtı.

Yaralanan F.Ş. ile A.G. en yakın hastanelere sevk edilirken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. G.E.S., kısa süre sonra Havaalanı Mahallesi Köyiçi Caddesi üzerinde olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tedavisinin ardından F.Ş.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.E.S. ve F.Ş., kasten yaralama suçundan tutuklandı.

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, F.Ş.'nin araç içindeki A.G.'ye saldırdığı, daha sonra birbirlerini kovalayıp boğuşmaya başladıkları, bu sırada G.E.S.'nin de yerde boğuşanlara dahil olduğu görülüyor. Bir süre yerde boğuştuktan sonra G.E.S., ayağa kalkarak belindeki silahı çıkarıyor.

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Esenler’de sokak ortasındaki çatışma: 2 yaralı
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