Esenler’de şoke eden olay: Minibüsü üzerlerine sürdü

Bunun üzerine minibüs şoförü ile Elif A. ve Nisa S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Elif A. ile Nisa S., yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yeşil ışığın yanmasıyla birlikte manevra yapan minibüs şoförü, Minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif A. ve Yağmur S.'nin üzerine sürdü. Çevredekiler minibüs şoförüne tepki gösterirken, Elif A. ile Nisa S., aileleri ile birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, minibüs şoförü Sedat Arde'yi gözaltına aldı.