Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt’a dava açıldı! 1 yıla kadar hapsi isteniyor

CHP'li İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Mali Hizmetlerden Sorumlu Belediye Başkan yardımcısı Cemal Güneysu ve Mali Hizmetler Müdürü Gürsel Tan iddialara göre kamu adına hizmet veren Yeşil Adamlar Atık Yönetimi A.Ş.'ye faturalandırılmış hak edişlerini ödemedi. Firmanın şikayeti üzerine ise Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, başvuruya istinaden İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Bakanlığında izin vermesiyle soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda Bozkurt, Güneysu ve Tan'ın ödemeler konusunda hukuksuz davrandığını belirtildi.

1 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tan ve Güneysu'nun "Şikayetçi olan şirkete ödeme yapması gerektiği halde yapmadığı, borçların muhasebe kayıtlarına alınma sırasına riayet edilmediği" belirtildi. Tan ve Güneysu'nun görevi kötüye kullanmak suçundan yargılanmaları istendi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un süreci denetlemekle mükellef olduğu ancak denetlemediği belirtilerek, "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçundan yargılanması talep edildi. İddianamede tüm sanıkların 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.