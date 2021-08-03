Esenyurt savaş alanına döndü!

Çevrede esnaf olan bir vatandaş ise olayı, "Kavga edenler bizim burada esnaf arkadaşlarımız. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlamadık, bir anda kaldırıma park etme mevzusu yüzünden tartışma başladı. Araçtaki şahısların silah çekmesiyle kavga başladı" diyerek anlattı.

İstanbul Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü... Silahlı sopalı kavga kamerada

İstanbul Esenyurt'ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada