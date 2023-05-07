Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta 9 yaşındaki çocuğun eline demir saplandı
Giriş Tarihi: 7.5.2023 11:13

Esenyurt’ta 9 yaşındaki çocuğun eline demir saplandı

Esenyurt’ta kapıya tırmanırken kayarak eline demir çubuk saplanan Miraç Hamza B., itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

DHA
Esenyurt’ta 9 yaşındaki çocuğun eline demir saplandı

Saadetdere Mahallesi'nde evinin önünde oynayan Miraç Hamza B.(9) demir bahçe kapısına tırmandı. Bu sırada kayan Miraç Hamza B.'nin eline demir çubuk ok gibi saplandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Avcılar itfaiyesinden ekip sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiyeciler, önce çocuğu sakinleştirdikten sonra ani hareket etmemesi için tedbir aldı.

Durumu değerlendiren ekipler, Miraç Hamza B.'nin eline saplanan demir çubuğun spiral makinesi ile kesilmesine karar verdi. Spiral ile yapılan çalışma sırasında Miraç Hamza B.'nin çıkan kıvılcımlardan etkilenmemesi için bir itfaiye eri kabanını çıkararak ona sardı.

İtfaiye eri kucağında Miraç Hamza B.'yi tutarken, spiral ile demir çubuk kesildi. Kurtarıldıktan sonra ambulansa taşınan Miraç Hamza B., Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Miraç Hamza B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu varolan projeyi vadetti! Bakan Karaismailoğlu'ndan cevap: ‘Günaydın, sen treni kaçırmışsın’
Batı medyası 'operasyona' devam ediyor! "Sonunda Erdoğan'dan kurtuluyor muyuz?" başlığı attılar
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona İstanbul mitinginde soğuk duş! Alanı dolduramadılar
İstanbullulara 6 yeni müjde! Bakan Kurum "Çalışmalarımızı başlattık" diyerek duyurdu...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri vurgusu: Ülkeyi teröristlere bırakmayacağız
Kirli pazarlığın tüm detayları tek tek ortaya çıktı! HDK Kurulu’nda kararlaştırıldı: Dikkat çeken ‘özerklik’ detayı
Küçük karateciye büyük haksızlık! 28 Şubat zihniyeti yine hortladı: Başörtülü diye...
Twitter'da sansür rezaleti! Şimdi de Türkiye Yüzyılına sistematik engelleme
Bakan Koca duyurdu: Kovid-19'un küresel acil durumu sona erdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt’ta 9 yaşındaki çocuğun eline demir saplandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA