Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku
Giriş Tarihi: 17.1.2022 09:39 Son Güncelleme: 17.1.2022 09:42

Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku

İHA
Esenyurt’ta genç kadına kapkaç şoku

Esenyurt'ta yolda yürüyen bir kadın kapkaççıların hedefi oldu. Genç kadının çantasını kapıp suç ortağının kullandığı otomobile binen hırsız kaçarken, kadının kapkaç edildiği o anlarsa anbean güvenlik kamerası yansıdı. 7 ayrı kapkaç olayına karıştığı tespit edilen 4 kapkaççı kıskıvrak yakalandı.

Esenyurt'u mesken tutan kapkaç çetesi, bu kez yolda yürüyen bir kadını hedef aldı. Kadının çantasını kapıp kaçan hırsızlardan biri suç ortasının aracına binerek olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri ise daha önceden yedi ayrı kapkaç olayına karıştığı tespit edilen Ekrem Y., Metin Y., Emircan K. ve Demir Can K. isimli 4 şahsı kıskıvrak yakaladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kadının kapkaççıların kurbanı olduğu o anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Babası Hakan Ural'dan onay alan Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa sevgilisi Alaattin ile el ele!
Almanya-Türkiye ekmek fiyatları tartışmasına bir de böyle bakın! Satın Alma Gücü Paritesi gerçeği gözler önüne serdi
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
Başkan Erdoğan Arnavutluk'a gidiyor! Caddeler Türk bayrakları ile donatıldı
19 yıllık sırdan ‘yasak aşk’ çıktı! Divanın altından çıkıp öldürmüş, cesedi köye gömmüş
Kardeş acısı ile sarsılan Alişan gözyaşları içinde anlattı: Yaşadıklarımın rüya olmasını istedim...
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla kaza geçirmişti! Zeynep Yılmaz'dan kaza ile ilgili ilk açıklama geldi!
HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme! Tarih belli oldu
Yerli doğalgaz için ilk adım
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA