Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta gıda zehirlenmesi! 47 öğrenci hastanelik oldu
Giriş Tarihi: 17.12.2022 00:56

Esenyurt'ta gıda zehirlenmesi! 47 öğrenci hastanelik oldu

Esenyurt'taki bir okulda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinin ardından rahatsızlanan 47 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA
Esenyurt’ta gıda zehirlenmesi! 47 öğrenci hastanelik oldu

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir okulda Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi. Farklı sınıflardan 47 öğrenci, etkinlikte yedikleri ürünlerin ardından rahatsızlandı.

Haber verilmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri gitti. Rahatsızlanan öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Abdulkadir Çelik adlı veli, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların hastaneye kaldırıldığını öğrenince buraya geldiklerini ifade ederek, "Ambulanslarla çocukları buraya taşımışlar. Gıda zehirlenmesi dediler. Konuyu tam olarak bilmiyorum ama okulda bugün Yerli Malı Haftası etkinliği vardı. Sağlık durumları iyi, şu anda bir şeyleri yok." şeklinde konuştu.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
EYT SON DAKİKA: Tüm sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT şartları ne olacak?
KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek? 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak, toplu mu ödenecek?
SON DAKİKA | Fuat Oktay'dan asgari ücret zammı ve EYT mesajı: Bu ay tamamlanacak
Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay Hz. Muhammed’e ve İslam’a saldırdı! Soruşturma başlatıldı!
Saraçhane şovu hüsranla sonuçlandı! Esra Erol'da programı İmamoğlu ve Akşener'in tiyatrosunu 6'ya katladı
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret ediyor! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklama!
Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali! Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin yüzde 90'ı tamamlandı
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT açıklaması! Emeklilik için yeni sayı açıklandı
CHP'den Akşener'e olay gönderme! İmamoğlu'na adaylık kapısını kapattılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta gıda zehirlenmesi! 47 öğrenci hastanelik oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA