Esenyurt’ta ilginç olay: Polisten kaçmak için balkondan balkona atladı

Tehlikeye aldırmadan bir kaç daha inen yabancı uyruklu yakalanarak sınır dışı edildi. Balkonunda gördüğü kişiyi çeken Türkmenistanlı kadının da kaçak olarak Türkiye'de bulunduğu belirlenince o da sınır dışı edildi.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde 25 katlı rezidansta bir süre önce polis operasyonunda yaşananların görüntüleri ortaya çıktı.

Binaya polisin geldiğini öğrenen yabancı uyruklu bir kişi 18'inci kattan 17'inci katın balkonuna indi. Balkonunda yabancı uyruklu bir kişiyi gören Türkmenistanlı kadın cep telefonuyla kaydederken kapıyı açmadı. Balkondaki adam alt katların balkonlarına inerek kaçışını sürdü. Ancak polis, yabancı uyruklu kişiyi yakaladı. Balkondan balkona atlayan kaçak sınır dışı edilirken o anları kaydeder Türkmenistanlı kadının da oturum izni olmadığı belirlendi. Kadının da sınır dışı edildiği kaydedildi.