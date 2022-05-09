Esenyurt’ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı

"FARK EDER ETMEZ FRENE BASMIŞ ANCAK..."

Kazanın görgü tanığı Adnan Demirel, "Şoförün iddiasına göre hafif ticari araç çok süratli geliyormuş. Fark eder etmez frene basmış ancak, duramamış" diye konuştu. Kaza anı kameraya yansıdı.