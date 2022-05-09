Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 9.5.2022 11:09

Esenyurt'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı

DHA
Esenyurt’ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta trafik ışıklarının bulunmadığı kavşağa kontrolsüz giren servis minibüsünün hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Akçaburgaz Caddesi'nde saat 08.15 sıralarında meydana gelen kazada, trafik ışıklarının bulunmadığı kavşağa kontrolsüz giren servis minibüsü hafif ticari araca çarptı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerası görüntülerinde kavşaktan hızla çıkan 34 HS 3045 plakalı hafif ticari araçla, yolun sağından gelen 34 LGP 731 plakalı servisle çarpıştığı görüldü. Kazada servis şoförü İlhan G.'nin kullandığı servis minibüsündeki 5 işçi ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale ambulans içinde yapılırken, tedavileri için hastaneye götürüldü.

"FARK EDER ETMEZ FRENE BASMIŞ ANCAK..."

Kazanın görgü tanığı Adnan Demirel, "Şoförün iddiasına göre hafif ticari araç çok süratli geliyormuş. Fark eder etmez frene basmış ancak, duramamış" diye konuştu. Kaza anı kameraya yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA