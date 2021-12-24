Esenyurt’ta vahşet! Meryem Yılmaz internetten tanıştığı kişi tarafından 15 yerinden bıçaklandı!

Olay, saat 19:00 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, evinden markete çıkan üç çocuk annesi Meryem Yılmaz, parkın içinden geçtiği sırada daha önce internetten tanıştığı bir adamın saldırısına uğradı.