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Giriş Tarihi: 24.12.2021 22:05

Esenyurt'ta vahşet! Meryem Yılmaz internetten tanıştığı kişi tarafından 15 yerinden bıçaklandı!

İHA
Esenyurt’ta vahşet! Meryem Yılmaz internetten tanıştığı kişi tarafından 15 yerinden bıçaklandı!

Korkunç cinayet İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Market alışverişi yapmak için evden çıkan 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz internetten tanıştığı bir adam tarafından saldırıya uğradı. Cani adam tarafından parkta 15 yerinden bıçaklanarak katledilen Meryem Yılmaz hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen zanlı olay yerinden kaçarken emniyet ekipteri tarafından geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Olay, saat 19:00 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, evinden markete çıkan üç çocuk annesi Meryem Yılmaz, parkın içinden geçtiği sırada daha önce internetten tanıştığı bir adamın saldırısına uğradı.

15 yerinden Yılmaz'ı bıçaklayan saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Meryem Yılmaz hayatını kaybetti.



SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı. 40 yaşlarında şüpheli bir şahsın olaydan önce çevrede dolaştığını öğrenen ekipler kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bıçaklanan kadının yerdeki hali ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Esenyurt'ta vahşet! Meryem Yılmaz internetten tanıştığı kişi tarafından 15 yerinden bıçaklandı!
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