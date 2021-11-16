Eşi can çekişirken o yemek pişirdi

Kocası, oğlu tarafından öldürülen Zennure Kaya’nın olay sonrası mutfağa gidip yemek pişirdiği öne sürüldü. Ölen Kudbettin Kaya’nın kardeşi, “Hepsi cezasını çeksin” dedi
Konya'nın Ereğli ilçesinde 1 yıl önce babası Kudbettin Kaya'yı (64) tabanca ile vurarak öldüren Tamer Kaya (23) hakkında, "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. SABAH'a konuşan Kudbettin Kaya'nın kardeşi Aynur Kaya ise davada tutuksuz olarak yargılanan yengesi Zennure Kaya'yı suçladı. Yeğeni Tamer Kaya'nın babasını öldürdükten sonra yengesi Zennure Kaya'nın, "Ona bir şey olmaz. Kapıyı kapatın gidin" diyerek, mutfağa geçip yemek pişirdiğini öne süren Aynur Kaya, şunları söyledi: "Ağabeyim eşinden boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Zennure Kaya bunu öğrenince hem boşanma, hem de miras meselesi yüzünden, 'Senin kanını içeceğim, seni öldüreceğim. Oğullarımdan biri yatar çıkar' diyerek ağabeyimi darp etti. Ağabeyim bana, 'Bunlar beni öldürecekler' dedi. Ağabeyim kan kaybından ölürken kimsenin umurunda olmamış. Kapıdaki mermi girişlerini izmaritle kapatmışlar. Kovanları toplamışlar. Kanlı halıyı başka bir köyün çöpüne atmışlar. Tabancayı gömmüşler. Zennure Kaya, ağabeyimin üzerindeki kanlı elbiseleri değiştirmiş. Kalp krizi geçirdiğini söylemişler. Hastanede sırtından vurulduğu ortaya çıkınca ise düşmanları tarafından vurulduğunu söylemişler. Başta Zennure Kaya olmak üzere hepsi cezasını çeksin."