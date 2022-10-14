Eşi tarafından 7 yerinden bıçaklanan hemşire: Ölüm korkusu yaşıyorum

İlk evliliğinden 13 yaşında kız çocuğu olan Dilek Güven, 9 yıl önce Hüseyin Güven ile evlendi bu evlilikten de 2 çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre Hüseyin Güven, eşinin ilk evliliğinden olan çocuğunu istememesi yüzünden sürekli tartışmaya başladı. Bunun üzerine Dilek Güven kızını alarak babasının evine götürdü, ancak 2 küçük çocuğu daha olduğu için genç kadın evine tekrardan dönmek zorunda kaldı. Ancak tartışmalar devam edince genç kadın boşanmak istediğini eşine söyledi.
16 Mayıs 2020'de Dilek Güven sabah nöbetten geldikten sonra koronavirüs hastasına temas ettiği için çocuklarının yanına geçmeden odasına gitti. Gün içinde eşiyle tartışan kadın yine boşanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Hüseyin Güven, mutfaktan aldığı bıçakla karısını çocuklarının gözü önünde 7 yerinden bıçakladı. Olaydan sonra yakalanan Hüseyin Güven tutuklandı. Mahkeme Hüseyin Güven'e kasten yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Karara itiraz edildi ancak istinaf mahkemesi cezayı onadı. 2 yıl tutuklu kalan Hüseyin Güven, geçtiğimiz ay cezaevinden çıktı.
Eşi tarafından halen takip edildiğini, 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden Dilek Güven, "Ben kendisinden bir an önce boşanmak istiyorum ama bir türlü boşanamıyorum. Eksik evrak olması nedeniyle mahkeme hep erteleniyor. Bu yaşadığım acı olay öldürmeye teşebbüs bile sayılmadı. Yaralama dendi, cezaevine girdi ve 2 yıl sonra çıktı. Halen beni tehdit ediyor. Ölüm korkusu yaşıyorum" diye konuştu.