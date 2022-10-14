Eşi tarafından 7 yerinden bıçaklanan hemşire: Ölüm korkusu yaşıyorum

Eşi tarafından halen takip edildiğini, 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden Dilek Güven, "Ben kendisinden bir an önce boşanmak istiyorum ama bir türlü boşanamıyorum. Eksik evrak olması nedeniyle mahkeme hep erteleniyor. Bu yaşadığım acı olay öldürmeye teşebbüs bile sayılmadı. Yaralama dendi, cezaevine girdi ve 2 yıl sonra çıktı. Halen beni tehdit ediyor. Ölüm korkusu yaşıyorum" diye konuştu.