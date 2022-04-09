Eşim kendini vurdu dedi tutuklandı

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşayan Ceylan Kılıç, dün gece başından vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı. Kılıç tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Ceylan Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinde yanıbaşında eşine ait olduğu öne sürülen silah bulundu. Kılıç'ın o silahla vurulduğu iddia edildi. Esenyurt Asayiş Büro Amirleri, eşi Kerim Kılıç'ı gözaltına aldı. Ceylan Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, defnedilmek üzerine Esenyurt'ta gönderildi. Ceylan Kılıç'ın yakınları ise olayın cinayet olduğunu ileri sürdü.

Ceylan Kılıç'ın cenazesini Adli Tıp'tan almak için gelen kardeşi Volkan Allahverdi, eniştesi Kerim Kılıç'ın ablasını öldürüp ortadan kaybolduğunu öne sürdü: "Sabaha karşı saat 04.00 civarı, sahurda ablamın ölüm haberi geldi. Evin içinde silahla vurulmuş kafasından vurulmuş. Ablam silah falan kullanmasını bilmiyor. Eniştemin ağabeyi sabah 10.00 gibi bize haber verdi, hastanedeyiz oraya gelin dedi. Hastaneye geldiğimizde kimse yoktu. Sadece amcası kalmıştı, eşi de ortalıkta yok, kaybolmuş. Ablamı öldürüp kaçmış. Çocukları sabah görmeye gittim, annelerinin öldüğünden haberleri yok. Cinayet bu başka bir şey değil" dedi.

"SAHUR HAZIRLAMAK İÇİN GİTTİ KENDİNİ VURDU"

Öte yandan konuyla ilgili gözaltına alınan Kerim Kılıç emniyetteki ifadesinde; "Sahur hazırlamak için yan tarafa geçti. Bir süre sonra silah sesi geldi. Gidip baktığımda kendini vurmuştu. Hastaneye götürdük hayatını kaybetti. Kendini vurdu " dediği öne sürüldü. Kerim Kılıç, sevk edildiği adliyede tutuklandı.