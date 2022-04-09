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Giriş Tarihi: 9.4.2022 14:25

Eşim kendini vurdu dedi tutuklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eşim kendini vurdu dedi tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta Ceylan Kılıç evinde başından vurulmuş halde bulunup hastaneye kaldırıldı, ancak 3 çocuk annesi kadın kurtarılamadı. Kılıç'ın yanı başında eşine ait silah bulundu, eşi intihar ettiğini öne sürdü, ancak ailesi ise öldürüldüğünü iddia etti. Esenyurt Asayiş Büro Amirliğince gözaltına alınan koca tutuklandı. Şüpheli kocanın ifadesinde; “Sahur hazırlamak için yan tarafa gitti. Ardından silah sesi geldi. Silahla kendini vurmuştu” dediği öne sürüldü.

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşayan Ceylan Kılıç, dün gece başından vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı. Kılıç tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Ceylan Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinde yanıbaşında eşine ait olduğu öne sürülen silah bulundu. Kılıç'ın o silahla vurulduğu iddia edildi. Esenyurt Asayiş Büro Amirleri, eşi Kerim Kılıç'ı gözaltına aldı. Ceylan Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, defnedilmek üzerine Esenyurt'ta gönderildi. Ceylan Kılıç'ın yakınları ise olayın cinayet olduğunu ileri sürdü.

Ceylan Kılıç'ın cenazesini Adli Tıp'tan almak için gelen kardeşi Volkan Allahverdi, eniştesi Kerim Kılıç'ın ablasını öldürüp ortadan kaybolduğunu öne sürdü: "Sabaha karşı saat 04.00 civarı, sahurda ablamın ölüm haberi geldi. Evin içinde silahla vurulmuş kafasından vurulmuş. Ablam silah falan kullanmasını bilmiyor. Eniştemin ağabeyi sabah 10.00 gibi bize haber verdi, hastanedeyiz oraya gelin dedi. Hastaneye geldiğimizde kimse yoktu. Sadece amcası kalmıştı, eşi de ortalıkta yok, kaybolmuş. Ablamı öldürüp kaçmış. Çocukları sabah görmeye gittim, annelerinin öldüğünden haberleri yok. Cinayet bu başka bir şey değil" dedi.

"SAHUR HAZIRLAMAK İÇİN GİTTİ KENDİNİ VURDU"

Öte yandan konuyla ilgili gözaltına alınan Kerim Kılıç emniyetteki ifadesinde; "Sahur hazırlamak için yan tarafa geçti. Bir süre sonra silah sesi geldi. Gidip baktığımda kendini vurmuştu. Hastaneye götürdük hayatını kaybetti. Kendini vurdu " dediği öne sürüldü. Kerim Kılıç, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Eşim kendini vurdu dedi tutuklandı
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