Eşim üzüntüden hayatını kaybetti

Dolandırıcılık olayı geçtiğimiz yıl eylül ayında, Bolu Mudurnu'ya bağlı Beyderesi köyünde yaşandı. Kendisini subay olarak tanıtan Emre Karagöl, telefonla aradığı Hatice Tutalır (73) ve Refik Tutalır (81) çiftini 'Adınız hırsızlık olayına karıştı' yalanıyla kandırdı. Karagöl, evdeki paralarını kontrol etmeleri için görevli göndereceğini belirtti. Eve giden Funda Apohan, çiftin 24 bin lirasını alıp, kayıplara karıştı. Dolandırıldığı anlayan çift, polise haber verdi, şikayetçi oldu. Karagöl ile Apohan, gözaltına alındı. Apohan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Karagöl de serbest kaldı. Soruşturma kapsamında, 2 şüpheli için 'kişinin kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Duruşma Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz yargılanan Karagöl, iddiaları kabul etmedi. SEGBİS ile duruşmaya katılan tutuklu sanık Funda Apohan da diğer sanığı suçlayarak, "Bu olayları başıma saran Emre'dir. Kendisi geçimini hesap dolandırıcılığından sağlıyor" diye konuştu. Mahkeme heyeti, suçu işlediği yönünde kanaat getirdiği Funda Apohan ve Emre Karagöl'ü 3'er yıl 4'er ay hapis, 40'ar bin TL para cezasına çarptırdı. Karar duruşmasına tekerlekli sandalye ile getirilen Hatice Tutalır, "Dolandırıcılık olayından 2 ay sonra eşim Refik, üzüntüsünden hayatını kaybetti. Dolandırılan 24 bin lira, kefen ve mezar paramızdı. Allah'larından bulsunlar. Hem kocamı hem de paralarımızı kaybettim" diyerek ağladı. Tutalır'ın kızı Emine Aydoğan ise babasının kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.