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Giriş Tarihi: 19.4.2023

‘Eşimi öldürdüm’ ihbarında iki ceset

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
‘Eşimi öldürdüm’ ihbarında iki ceset
İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Yenimahalle'de sağlık sorunu yaşadığı iddia edilen Hüseyin Turan '(70) polisi arayarak "Ben eşimi öldürdüm" diyerek ev adresini verdi. Verilen adrese giden polis olay yerinde iki cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede ölen kişilerin Hüseyin Turan ve eşi Sevim Turan (62) olduğu tespit edildi. Araştırmada, olayın detayları ortaya çıktı. Sağlık sorunu yaşayan Hüseyin Turan, bunalıma girerek eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Eşini öldürdükten sonra polise haber veren Hüseyin Turan ardından pompalı tüfekle hayatına son verdi. Turan çiftinin olay sırasında yalnız oldukları belirlendi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor. Turan çiftinin komşuları "Sessiz biriydi, toplum içine pek çıkmazdı. Evlatlık bir kızları vardı. İşte onlardan geriye bu kuşlar kaldı. Eşi de onun akrabasıydı" dedi.

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‘Eşimi öldürdüm’ ihbarında iki ceset
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