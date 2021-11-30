‘Eşimle birlikte biz de öldük’

Konya Karatay'daki olay, 24 Ekim'de Erenler mahallesinde meydana geldi. 32 yaşındaki Ahmet Ünveren, otomobilinin sağ arka kapısında çizikler olduğunu fark edince apartman görevlisi Adem Topbaş'ı arayıp, arabasının kimin çizdiğini, kamera görüntülerini sordu. Topbaş da kameraları yöneticinin gösterdiğini söylemesi üzerine Ünveren küfürler edip, aşağıya gelmesini istedi. Adem Topbaş'ın kamera odasına gelmesi üzerine bıçakla saldırdı. Topbaş kaldırıldığı hastanede ölürken, Ahmet Ünveren tutuklandı.
'BİR HİÇ UĞRUNA ÖLDÜRÜLDÜ'
Olaydan 20 gün önce "Boran" isminde bir erkek bebek dünyaya getiren Topbaş'ın 24 yaşındaki eşi Muhbet Topbaş, ilk kez SABAH'a konuştu: "O gün eşim bana 'Sen meyve hazırla, ben hemen gelirim' dedi. Ancak bir daha geri gelmedi. Ben evde çocuklarıma bakarken o cani eşimi öldürmüş. Böyle olacağını bilseydim gönderir miydim. O gün 20 günlük bebeğimizin aşısını yaptırmıştık. Eşim hiç uğruna öldürüldü. Değer miydi bir çizik için bir insanı öldürmeye? İki çocuğum yetim kaldı. O katil sadece eşimi değil beni ve çocuklarımı da öldürdü." Muhbet Topbaş, sözlerine şöyle devam etti: "Eşim daha önce fabrikada çalışıyordu. Ailesine, çocuklarına çok bağlıydı. Kapıcılık işini en çok ben olmasını istedim. Bu sayede her saat bizim yanımızda çocuklarının başında durabilecekti. Nereden bilebilirdim böyle olacağını. 2.5 yaşındaki kızımız Elif Naz sürekli babasını soruyor. Geceleri kalkıp babasının koynunda yatardı. Babasına çok düşkündü. Şimdi fotoğraflara bakıp, 'Baba yok' diyor. O öyle dedikçe içimin ne kadar yandığını tahmin bile edemezsiniz. Küçük yavrum babasını daha hiç tanıyamadı bile. 2 çocukla yalnız başıma kaldım. Yuvasız kaldık. O katilin en ağır cezayı almasını istiyorum."