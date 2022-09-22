Haberler Yaşam Haberleri Yargıtay 3 ay 22 gün hapis cezasını onadı! Eşine küfreden annesini dövmüştü...
Giriş Tarihi: 22.9.2022 15:02 Son Güncelleme: 22.9.2022 15:18

Yargıtay 3 ay 22 gün hapis cezasını onadı! Eşine küfreden annesini dövmüştü...

Burdur'da eşine küfreden annesine kafa ve yumruk attıktan sonra yerde sürükleyen Ali Eğri'ye verilen 3 ay 22 gün hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay 3 ay 22 gün hapis cezasını onadı! Eşine küfreden annesini dövmüştü...

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yaşayan Hanife Eğri, oğlu Ali Eğri ve gelini Nurgül Eğri ile sürekli olarak geçimsizlik yaşıyordu. Hanife Eğri, bir gün gelini Nurgül Eğri ile tartıştığı sırada gelinine küfretti. Bunun üzerine gelini Nurgül ise, eşi Ali'yi yanlarına çağırdı. Olayı dinleyen Ali Eğri, annesine yönelerek önce kafa attı, sonra da yumrukla vurarak annesini yerde sürükledi. Olayın ardından anne Hanife Eğri hastaneye kaldırıldı. Anne Hanife Eğri'ni hastane raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilebileceğine dair rapor hazırlandı.

HAKSIZ TAHRİK UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI TARTIŞILMALI

Yaşananlar sonrasında Yeşilova Asliye Ceza Mahkemesinde olayla ilgili dava açıldı. Yerel mahkeme, annesini döven Ali Eğri hakkında "basit yaralama" suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Bunun üzerine karar temyiz edilerek Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti, anne Hanife Eğri'nin gelini Nurgül Eğri'ye kötü sözler söylemesi dolayısıyla meydana gelen olayda, sanık lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmadan karar verilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar vererek, yerel mahkeme hükmünü bozdu.

3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASINA ÇEVRİLDİ

Bunun üzerine dosya yeniden Yeşilova Asliye Ceza Mahkemesine gitti. Yerel Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uydu. Yeniden yapılan inceleme sonrasında mahkeme, eşine küfür ettiği için annesi Hanife Eğri'ye şiddet uygulayan ve yerde sürükleyen Ali Eğri hakkında, "kasten yaralama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına karar verdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderilen dosyayı inceleyen heyet, bozma üzerine verilen kararda bir isabetsizlik görülmediği belirterek yerel mahkemenin hükmünü onadı.

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Yargıtay 3 ay 22 gün hapis cezasını onadı! Eşine küfreden annesini dövmüştü...
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