Eşine terlik atan kocaya 5 yıl hapis

Fenerbahçe taraftarı Kazım Ergen, 16 Aralık 2007'de Gençlerbirliği- Fenerbahçe arasında oynanan maç sonrası, 2-1'lik galibiyet sevincini futbolcuları suçladığı için yaşayamadı. Maçın ardından eve giderek alkol almaya başlayan Ergen, eşi Melek Ergen'in kendisiyle arasında ilgisizlik yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kazım Ergen, ayağında bulunan terliği eşine fırlattı. Melek Ergen'in yüzüne isabet eden terlik görme kaybı yaşamasına sebep oldu. Genç kadın hastanede tedavi altına alınırken Kazım Ergen'e ise "kasten yaralama" suçundan dava açıldı.Mahkeme heyeti, "kasten yaralama" suçunu eşine yönelik işleyen Kazım Ergen'e 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. İtiraz üzerine İstinaf Mahkemesi Kazım Ergen hakkındaki mahkûmiyet hükmünün kaldırılmasına ve 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Kazım Ergen son olarak Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay, kararı hukuka uygun bularak, temyiz isteminin reddi ile hükmün onanmasına karar verdi.