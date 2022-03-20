Haberler Yaşam Haberleri Eşini ağzına çorap sokarak boğan koca için müebbet istemi
Giriş Tarihi: 21.3.2022

Eşini ağzına çorap sokarak boğan koca için müebbet istemi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Eşini ağzına çorap sokarak boğan koca için müebbet istemi
ABD Florida'da eşi Nalan Kurtdere'yi el ve ayaklarından yatağa bağlayıp ağzına çorap tıkayarak ölümüne neden olan, Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine de Türkiye'ye iade edilen binbaşı Hüseyin Kurtdere (39) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, Kurtdere'nin 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıla kadar hapsi istendi. Kurtdere'nin, psikolojik sorunlar yaşanan eşinin ilaçlardan zehirlenerek hayatını kaybettiği iddiası da Adli Tıp Kurumu raporuyla çürütüldü.

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Eşini ağzına çorap sokarak boğan koca için müebbet istemi
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