Eşini bıçaklayan kadın adli kontrolle serbest

DARP ETTİ

Olay, önceki gün saat 05.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; A. P., eşi H.P. ile sürekli içki içtiği ve eve geç geldiği için tartışmaya başladı. H. P., geçtiğimiz Pazar günü de alkol alıp eve geç saatte geldi. Genç çift arasında alkol konusu yüzünden yine tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce eşinden şiddet gören A.P., bahçedeki çapanın sapıyla H.P.'yi darp etti. Daha sonra A.P., bıçakla eşi H.P.'yi bacağından yaraladı.