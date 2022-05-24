Eşini bıçaklayan kadın adli kontrolle serbest

Adana'da 28 yaşındaki A. P., 32 yaşındaki eşi H. P.'yi eve sürekli alkollü olarak geldiği için önce keser sapıyla darp etti daha sonra da bacağından bıçakladı. Tedavi altına alınan adamın durumu iyi olduğu öğrenilirken gözaltına alınan genç kadın sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. A. P., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
DARP ETTİ
Olay, önceki gün saat 05.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; A. P., eşi H.P. ile sürekli içki içtiği ve eve geç geldiği için tartışmaya başladı. H. P., geçtiğimiz Pazar günü de alkol alıp eve geç saatte geldi. Genç çift arasında alkol konusu yüzünden yine tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce eşinden şiddet gören A.P., bahçedeki çapanın sapıyla H.P.'yi darp etti. Daha sonra A.P., bıçakla eşi H.P.'yi bacağından yaraladı.
Eve giden ekipler ise AP.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen A. P.'nin ifadesinde, eşinin sürekli eve sarhoş geldiğini ve kendisini darp ettiğini öne sürdü. Hastanedeki tedavisi süren H.P.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kadın sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.